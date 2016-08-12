标题新闻：美国活跃钻机数本周增加15座至396座，为连续第七周增加-贝克休斯

中国经济：福建省尤溪中仙至建宁里心公路建设获批，总投资约235亿元--发改委
路透北京1月16日 - 为完善国家和区域高速公路网，强化海峡西岸经济区与中部地区的交通联系，中国国家发改委日前批复同意建设福建省尤溪中仙至建宁里心公路，项目估算总投资约为235.32亿元人民币（静态投资约为221.74亿元）。
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路透北京1月16日 - 为完善国家和区域高速公路网，强化海峡西岸经济区与中部地区的交通联系，中国国家发改委日前批复同意建设福建省尤溪中仙至建宁里心公路，项目估算总投资约为235.32亿元人民币（静态投资约为221.74亿元）。
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透1月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-17 BMO UNH.N Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017-01-17 BMO CMA.N Q4 2016 Comerica Inc 2017-01-17 BMO MS.N Q4 2016 摩根士丹利 2017-01-17 AMC CSX.OQ Q4 2016 CSX Corp 2017-01-17 AMC UAL.N Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings)