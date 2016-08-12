标题新闻：美国活跃钻机数本周增加15座至396座，为连续第七周增加-贝克休斯

中国经济：福建省尤溪中仙至建宁里心公路建设获批，总投资约235亿元--发改委

路透北京1月16日 - 为完善国家和区域高速公路网，强化海峡西岸经济区与中部地区的交通联系，中国国家发改委日前批复同意建设福建省尤溪中仙至建宁里心公路，项目估算总投资约为235.32亿元人民币（静态投资约为221.74亿元）。