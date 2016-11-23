版本:
中国
货币新闻 | 2016年 11月 24日 星期四 02:24 BJT

标题新闻：截至11月23日当周美国新增活跃钻机三座至474座，本月增幅为7月来最大-贝克休斯

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英
文报导全文,请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐