《分析》低油价恐影响天然气产量增长，但业界存疑

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
**湿气与干气**
过去几年油价高企，钻探商聚焦于生产更多“湿气”，而非“干气”。湿气结合了传统天然气和天然气液(NGLs)，比如乙烷、丙烷和丁烷，与伴产气一样，湿气与原油价格相关。
现在，油价下降似乎终将抑制伴产气和天然气液的产量增长。由于天然气需求仍在增长，生产商可能必须将更多钻井移回干天然气田。
“有很多新增天然气产量，是来自那些追求天然气液和原油高利润的钻探商，”法国巴黎银行驻纽约负责天然气的大宗商品策略主管Teri Viswanath表示。
未来几年天然气使用量料至少增加2%，因工业和发电企业消费量增加。
由于美国将更多天然气输送至墨西哥，并售往亚洲和欧洲，天然气需求亦料将攀升。
“我们可能需要通过提供高价来激励生产商，让他们纯粹因为符合经济利益而生产更多干天然气，”Viswanath说，目标将是为了天然气本身而生产，不管它是不是来自天然气液和页岩油的副产品。(完)
(编译 李爽/王颖/杜明霞；审校 艾茂林/蔡美珍)
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