国际油市：美国石油企业活跃钻机数连续第六周增加--Baker Hughes

路透纽约8月28日 - 美国能源企业活跃钻机数本周增加一台，为连续第六周增加，尽管美国油价徘徊在六年半低位附近；这暗示市场进一步面临供应过剩压力。

石油服务企业Baker Hughes 周五在报告中称，截至8月28日当周，活跃钻机数增加一台，总数增至675台，为5月初以来最高。在此期间，美国原油期货均价为每桶60美元。

“鉴于油价下跌，(活跃钻机数的)增长真的接近尾声了，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn称。“我认为增长势头不会再持续下去了。”