国际油市：美国石油企业活跃钻机数连续第六周增加--Baker Hughes

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约8月28日 - 美国能源企业活跃钻机数本周增加一台，为连续第六周增加，尽管美国油价徘徊在六年半低位附近；这暗示市场进一步面临供应过剩压力。
石油服务企业Baker Hughes 周五在报告中称，截至8月28日当周，活跃钻机数增加一台，总数增至675台，为5月初以来最高。在此期间，美国原油期货均价为每桶60美元。
“鉴于油价下跌，(活跃钻机数的)增长真的接近尾声了，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn称。“我认为增长势头不会再持续下去了。”
一些企业在上半年将活跃钻机数减少多达60%，但随着油价在每桶60美元左右企稳，他们又决定在下半年开始增加开采。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。