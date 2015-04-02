美国能源：石油钻机数降势放缓，有望接近谷底

美国企业仍对油价感到紧张不安。由于油价未能大幅反弹，美国企业已经削减支出。如果油价进一步下跌，钻机减少数量会更多。油价周三报约50美元。

但已经有迹象显示，钻机减少速度正在放缓，因为能源企业在拆除核心生产区域最有效率的钻机之前会先评估一番。虽然数月以来原油钻机数量都没有增加，但上周只减少了12个，为几年以来最低的降幅。

下一份报告将在周四公布。

“我们认为1,000-1,200台钻机将让产量维持稳定。钻机数量为800台的话，产量应该会在今年下半年下滑，”美国银行的分析师Francisco Blanch说，“我们还可能看到钻机会减少一点，但大幅下降的时期已经过去。”

根据Baker Hughes，在美国最大原油储区之一的德克萨斯州帕米亚盆地，上周钻机数量降至283台，创2011年初有逐个盆地数据记录以来最低。北达科他州威利斯顿盆地的钻机数量亦创2011年来低点97台，11月时还接近200台。

但上述两个地区的钻机数量降幅放缓。(完)