全球股市：能源股大跌后提供买入良机--巴伦周刊

路透纽约10月26日 - 周日最新一期的巴伦周刊认为，近几个月因油价下跌导致的能源公司股价暴跌可能有些过头，因此有潜在的逢低吸纳机会。

自6月以来，油价已经下跌25%，也拉低了石油生产商的股价。巴伦周刊说，部分较小的能源公司股价最多跌幅达50%。

但现在可能是买入的时机。大型油企艾克森美孚(Exxon Mobil) 、壳牌石油集团 和雪佛龙(Chevron) 买入的风险最低，不过规模较小的独立石油生产商Anadarko Petroleum 和Penn Virginia 也看起来很有吸引力。

该周刊认为，尽管持续低迷的油价可能给股价施压，但油价的多数跌幅已经在能源公司的股价上反映出来。

“能源股已经摆脱最近的低点，这暗示油市和能源股最糟糕的阶段已经结束，”巴伦周刊认为。(完)