全球股市：能源股大跌后提供买入良机--巴伦周刊

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约10月26日 - 周日最新一期的巴伦周刊认为，近几个月因油价下跌导致的能源公司股价暴跌可能有些过头，因此有潜在的逢低吸纳机会。
自6月以来，油价已经下跌25%，也拉低了石油生产商的股价。巴伦周刊说，部分较小的能源公司股价最多跌幅达50%。
但现在可能是买入的时机。大型油企艾克森美孚(Exxon Mobil) 、壳牌石油集团 和雪佛龙(Chevron) 买入的风险最低，不过规模较小的独立石油生产商Anadarko Petroleum 和Penn Virginia 也看起来很有吸引力。
该周刊认为，尽管持续低迷的油价可能给股价施压，但油价的多数跌幅已经在能源公司的股价上反映出来。
“能源股已经摆脱最近的低点，这暗示油市和能源股最糟糕的阶段已经结束，”巴伦周刊认为。(完)
(编译 李春喜; 审校 张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(