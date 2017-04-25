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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 17:33 BJT

国际油市：看到更多油市分析数据后才能决定是否延长减产-俄能源部长

路透多哈4月25日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Robert Novak)周二表示，俄罗斯需要看到对全球油市和库存水平的更多技术分析，然后才能决定是否延长减产协议。

诺瓦克在多哈与卡塔尔能源部长萨达会面后对记者表示，俄罗斯要等石油输出国组织(OPEC)会议之后才决定是否延长减产。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
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