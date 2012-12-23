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货币新闻 | 2012年 12月 24日 星期一 07:59 BJT

美国能源: 过去两周汽油均价跌至一年多低位,但上涨在即--调查

路透纽约12月23日 - 根据Lundberg周日公布的调查,美国过去两周普通汽油平均价格下跌逾0.1美元,至一年多低位,不过现在价格有望上涨.

编制此项调查报告的Trilby Lundberg表示,12月21日汽油均价为每加仑3.2579美元,较12月7日下跌0.1172美元,为2011年12月中旬以来最低.

汽油均价已连续第11周下挫,自10月5日触及近3.84美元以来已累计下跌0.5796美元.

不过,Lundberg表示,此轮跌势接近尾声.

"原油价格正小幅上涨......炼厂购买原油的成本略微增加,而他们还未将这些成本的增长完全转嫁到批发(趸售)汽油价格上,"Lundberg称,"零售商也还未将批发汽油价格的上涨转嫁出去."

"不过这两方将会需要,至少试图从汽油价格上找回一些利润,"她称.(完) (编译 许娜; 审校 郑茵)

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