美国能源: 过去两周汽油均价跌至一年多低位,但上涨在即--调查

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透纽约12月23日 - 根据Lundberg周日公布的调查,美国过去两周普通汽油平均价格下跌逾0.1美元,至一年多低位,不过现在价格有望上涨.
编制此项调查报告的Trilby Lundberg表示,12月21日汽油均价为每加仑3.2579美元,较12月7日下跌0.1172美元,为2011年12月中旬以来最低.
汽油均价已连续第11周下挫,自10月5日触及近3.84美元以来已累计下跌0.5796美元.
不过,Lundberg表示,此轮跌势接近尾声.
"原油价格正小幅上涨......炼厂购买原油的成本略微增加,而他们还未将这些成本的增长完全转嫁到批发(趸售)汽油价格上,"Lundberg称,"零售商也还未将批发汽油价格的上涨转嫁出去."
"不过这两方将会需要,至少试图从汽油价格上找回一些利润,"她称.(完) (编译 许娜; 审校 郑茵)
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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