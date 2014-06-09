中国发改委: 用铁规和铁腕推进节能减排 确保目标完成

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京6月9日 - 中国国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司副司长吕文斌周一表示，通过加强节能减排行政问责等手段，用“铁规”和“铁腕”推进节能减排，确保实现“十二五”节能减排约束性指标。
根据国务院此前印发的2014-2015年节能减排低碳发展行动方案，今明两年节能减排降碳的具体目标：单位GDP能耗、化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别逐年下降3.9%、2%、2%、2%、5%以上，单位GDP二氧化碳排放量两年分别下降4%、3.5%以上。
他在接受中国政府网在线访谈时称，按今明两年中国GDP年均增长7.5%测算，今后两年需节能3.2亿吨标准煤。为此将通过淘汰落后产能、遏制高耗能行业新增产能、发展服务业和战略性新兴产业等结构调整措施，节能1.69亿吨标准煤。
通过实施节能技术改造、推广节能技术产品等措施，节约1.47亿吨标准煤；通过推广能源管理体系节能2，000万吨标准煤。
为完成氮氧化物减排目标，中国将通过实施燃煤电厂和水泥熟料生产线脱硝改造、加强运行监管等减排260万吨；实施“煤改气”、淘汰落后产能、淘汰黄标车、油品升级等减排140万吨。
吕文斌提到，一些地方对节能减排工作认识不到位。中央提出不要简单以GDP论英雄，要更加注重发展的质量效益。但一些地方对传统发展路径的依赖尤为明显，有的认为节能减排是对经济发展“做减法”，对淘汰落后产能决心不大，有的甚至还在上一些高消耗、高排放和产能过剩项目。
“要实现十二五节能减排降碳约束性目标，在思想认识、工作进度、政策机制、基础能力等方面还有不小差距，形势依然严峻，任务十分艰巨”。吕文斌称。
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
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