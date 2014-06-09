中国发改委: 用铁规和铁腕推进节能减排 确保目标完成

路透北京6月9日 - 中国国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司副司长吕文斌周一表示，通过加强节能减排行政问责等手段，用“铁规”和“铁腕”推进节能减排，确保实现“十二五”节能减排约束性指标。

吕文斌提到，一些地方对节能减排工作认识不到位。中央提出不要简单以GDP论英雄，要更加注重发展的质量效益。但一些地方对传统发展路径的依赖尤为明显，有的认为节能减排是对经济发展“做减法”，对淘汰落后产能决心不大，有的甚至还在上一些高消耗、高排放和产能过剩项目。