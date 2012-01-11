能源局称未来将研究开征化石能源消费税--报载

路透北京1月11日电---中国国家能源局局长刘铁男称,"十二五"期间(2011-2015年)将逐步建立有效合理控制能源总量的倒逼机制,未来将研究开征化石能源消费税,并实现原油、天然气和煤炭资源税从价计征.

经济参考报周三报导援引他在全国能源工作会议上的发言称,中国到2015年能源消费总量的目标将控制在41亿吨标煤左右.从能源构成来看,煤炭将占总量的70%,石油和天然气次之.

数据显示,2010年中国全年能源消费总量达到32.5亿吨标准煤,比2009年增长1.8亿吨标准煤.2011年国全年能源消费总量还未公布.

刘铁男并称,未来并将研究制定与回采率挂钩的差别化资源税费政策,完善石油等能源特别收益金制度.

中国於去年11月1日起在全国范围内实施原油、天然气资源税改革,调整了油气资源税的计征办法和税率,将油气资源税由"从量定额"改为"从价定率"徵收,同时将石油特别收益金起徵点提高至55美元.

另据新华社报导称,"合理控制能源消费总量工作方案"已徵求有关部门和各地区意见,修改完善後将尽快上报国务院批准.中国将把能源消费总量控制目标的落实情况作为对地方考核的重要内容,并与各地新上能源生产项目和高用能项目挂钩.

刘铁男并强调,要完善控制总量的产业、财税、价格、金融等政策,积极培育节能市场,探索建立能源消费总量指标交易机制.

去年10月,能源局发展规划司司长江冰称,中国并将"分两步走"实现中国今後10年的能源消费总量控制目标:"十二五"期间重在制定措施和建立机制,在全国形成合理控制的思路和氛围;"十三五"期间要力争全面形成效果.(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。