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市场报道 | 2015年 4月 1日 星期三 08:32 BJT

路透调查：美国上周原油库存料续创新高，但油品库存预计下降

路透3月31日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国原油库存可能连
续第12周触及新高，但油品库存料将下降。

    九位分析师参与了这次调查。结果显示，截至3月20日当周美国原油
库存料增至创纪录的4.667亿桶。这项调查在美国石油协会(API)和美国能
源资料协会(EIA)每周库存报告发布前进行。
    
    根据调查，上周炼厂产能利用率料上升0.6个百分点。前一周为89%。
    
    上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少30万桶；汽油库存 
可能减少90万桶。
    
    Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch预计，上周汽油
库存会下降50万桶。
    
    美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加520万桶，
汽油库存减少410万桶，馏分油库存增加1.8万桶。
    
    EIA将于周三1430GMT公布库存数据。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
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ROD-CMN]
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PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 许娜；审校 张涛)
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