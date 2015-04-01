路透调查：美国上周原油库存料续创新高，但油品库存预计下降

路透3月31日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国原油库存可能连 续第12周触及新高，但油品库存料将下降。 九位分析师参与了这次调查。结果显示，截至3月20日当周美国原油 库存料增至创纪录的4.667亿桶。这项调查在美国石油协会(API)和美国能 源资料协会(EIA)每周库存报告发布前进行。 根据调查，上周炼厂产能利用率料上升0.6个百分点。前一周为89%。 上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少30万桶；汽油库存 可能减少90万桶。 Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch预计，上周汽油 库存会下降50万桶。 美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加520万桶， 汽油库存减少410万桶，馏分油库存增加1.8万桶。 EIA将于周三1430GMT公布库存数据。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 许娜；审校 张涛)