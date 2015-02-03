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市场报道 | 2015年 2月 4日 星期三 07:16 BJT

路透调查：美国上周原油和汽油库存均料增加，馏分油库存则可能减少

路透2月3日 - 周二公布的路透调查显示，截至1月30日的一周，美国
商业原油和汽油库存均料增加。

    受访的八位分析师平均预期，上周美国原油库存增加350万桶。这项
调查是在美国石油协会(API)及能源部下属能源资料协会(EIA)公布一周库
存报告前进行的。
    
    EIA公布的数据显示，截至1月23日的一周美国原油库存创下记录最高
，且为连续第三周跳增，储油槽因全球原油充裕而满载。汽油及馏分油库
存则是下滑。 
    
    “过去五年中每年的这一周原油库存都增加，因此季节性因素支撑库
存增加约250万桶，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表
示。他预计原油库存增加540万桶。
    
    调查显示，上周炼厂产能利用率可能由88%下降0.7个百分点。
    
    上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料下降180万桶，汽油库存
料增加10万桶。
    
    API周二公布，美国最近一周原油库存增加610万桶，汽油库存增加20
0万桶，馏分油库存增加27.8万桶。 
    
    EIA将于周三1530GMT公布库存报告。(完)
      
      
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 许娜；审校 李爽)
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