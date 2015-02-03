路透调查：美国上周原油和汽油库存均料增加，馏分油库存则可能减少

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透2月3日 - 周二公布的路透调查显示，截至1月30日的一周，美国 商业原油和汽油库存均料增加。 受访的八位分析师平均预期，上周美国原油库存增加350万桶。这项 调查是在美国石油协会(API)及能源部下属能源资料协会(EIA)公布一周库 存报告前进行的。 EIA公布的数据显示，截至1月23日的一周美国原油库存创下记录最高 ，且为连续第三周跳增，储油槽因全球原油充裕而满载。汽油及馏分油库 存则是下滑。 “过去五年中每年的这一周原油库存都增加，因此季节性因素支撑库 存增加约250万桶，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表 示。他预计原油库存增加540万桶。 调查显示，上周炼厂产能利用率可能由88%下降0.7个百分点。 上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料下降180万桶，汽油库存 料增加10万桶。 API周二公布，美国最近一周原油库存增加610万桶，汽油库存增加20 0万桶，馏分油库存增加27.8万桶。 EIA将于周三1530GMT公布库存报告。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 许娜；审校 李爽)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 1000 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 104.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 +5.5% -2.5% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月修正值 -0.1% -0.1% 趸售销售(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 -- 574.3 5月10日(三