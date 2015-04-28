版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 29日 星期三 06:35 BJT

路透调查：美国上周原油库存料连续第16周增加，油品库存亦上升

路透4月28日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国商业原油库存可
能连续第16周增加，油品库存亦上升。
    
    调查显示，八位受访分析师平均预计，4月24日止当周美国原油库存
料增加230万桶。这项调查是在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(E
IA)每周库存报告发布前进行。
    
    包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加120万桶；汽油库存料增
加20万桶。
    
    八位分析师中有两位预计原油库存减少。
    
    路透调查显示，上周炼厂产能利用率料较前一周的91.2%上升0.7个百
分点。
    
    API周二稍晚公布数据显示，美国截至4月24日当周原油库存增加420
万桶，至4.854亿桶。市场预估为增加230万桶。库欣库存减少16.2万桶。
 
    
    EIA将于周三1430GMT公布4月24日止当周库存数据。
    
    EIA上周公布的数据显示，4月17日止当周原油库存增幅几乎为预期的
两倍，因炼厂把产量自季节性纪录高位下调；同期汽油库存降幅超出预期
，而馏分油库存增加。 (完)    
    
  
 (编译 杜明霞；审校 许娜)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐