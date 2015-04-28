路透调查：美国上周原油库存料连续第16周增加，油品库存亦上升

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月28日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国商业原油库存可 能连续第16周增加，油品库存亦上升。 调查显示，八位受访分析师平均预计，4月24日止当周美国原油库存 料增加230万桶。这项调查是在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(E IA)每周库存报告发布前进行。 包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加120万桶；汽油库存料增 加20万桶。 八位分析师中有两位预计原油库存减少。 路透调查显示，上周炼厂产能利用率料较前一周的91.2%上升0.7个百 分点。 API周二稍晚公布数据显示，美国截至4月24日当周原油库存增加420 万桶，至4.854亿桶。市场预估为增加230万桶。库欣库存减少16.2万桶。 EIA将于周三1430GMT公布4月24日止当周库存数据。 EIA上周公布的数据显示，4月17日止当周原油库存增幅几乎为预期的 两倍，因炼厂把产量自季节性纪录高位下调；同期汽油库存降幅超出预期 ，而馏分油库存增加。 (完) (编译 杜明霞；审校 许娜)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-