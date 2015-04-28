路透调查：美国上周原油库存料连续第16周增加，油品库存亦上升

路透4月28日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国商业原油库存可 能连续第16周增加，油品库存亦上升。 调查显示，八位受访分析师平均预计，4月24日止当周美国原油库存 料增加230万桶。这项调查是在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(E IA)每周库存报告发布前进行。 包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加120万桶；汽油库存料增 加20万桶。 八位分析师中有两位预计原油库存减少。 路透调查显示，上周炼厂产能利用率料较前一周的91.2%上升0.7个百 分点。 API周二稍晚公布数据显示，美国截至4月24日当周原油库存增加420 万桶，至4.854亿桶。市场预估为增加230万桶。库欣库存减少16.2万桶。 EIA将于周三1430GMT公布4月24日止当周库存数据。 EIA上周公布的数据显示，4月17日止当周原油库存增幅几乎为预期的 两倍，因炼厂把产量自季节性纪录高位下调；同期汽油库存降幅超出预期 ，而馏分油库存增加。 (完) (编译 杜明霞；审校 许娜)