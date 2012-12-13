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市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 10:53 BJT

EIA库存周报: 美国汽油库存连续第三周跳涨,因需求疲弱

* 汽油库存三周内增加将近1,700万桶

* 库存增加证实需求疲弱

路透纽约12月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,美国汽油库存连续第三周增加,同时俄克拉荷马输油管线枢纽的原油库存大幅上升.

EIA表示,截至12月7日当周的汽油库存增加500万桶至2.171亿桶,增幅为分析师预期的两倍.消费者需求进一步恶化,抵消了炼油产量略为下降的影响.

再加上之前两周增加的库存,汽油库存在三周内增加了将近1,700万桶,为2008年10月金融危机开始以来最大同期增幅.其中上周汽油库存大增790万桶,为逾10年来最大单周增幅.不过,与近几年12月水准相比,目前的库存仍属正常.

"库存增长碰上需求下降,应该会令价格受限.西德克萨斯中质油(WTI)价格尤其容易出现崩跌,因库辛的库存不断增高,"Again Capital LLC合伙人John Kilduff说.

数据显示,过去四周汽油的表观需求较上年同期下降1.3%.

美国原油库存上周小幅增加84.3万桶至3.726亿桶,分析师预估为下降230万桶.但原油期货交割地库辛的库存跳增119万桶至4,680万桶.

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存跳涨300万桶至1.181亿桶,分析师预估为增加140万桶.

美国炼厂产能利用率下降0.2个百分点至90.4%,分析师预估为增加0.1个百分点.

上周原油每日进口增加26.9万桶至846万桶.(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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