EIA库存周报: 美国汽油库存连续第三周跳涨,因需求疲弱

标题新闻：马来西亚1月出口三月连增较上年同期飙升13.6%，创逾一年最快增速；进口增16.1%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 汽油库存三周内增加将近1,700万桶
* 库存增加证实需求疲弱
路透纽约12月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,美国汽油库存连续第三周增加,同时俄克拉荷马输油管线枢纽的原油库存大幅上升.
EIA表示,截至12月7日当周的汽油库存增加500万桶至2.171亿桶,增幅为分析师预期的两倍.消费者需求进一步恶化,抵消了炼油产量略为下降的影响.
再加上之前两周增加的库存,汽油库存在三周内增加了将近1,700万桶,为2008年10月金融危机开始以来最大同期增幅.其中上周汽油库存大增790万桶,为逾10年来最大单周增幅.不过,与近几年12月水准相比,目前的库存仍属正常.
"库存增长碰上需求下降,应该会令价格受限.西德克萨斯中质油(WTI)价格尤其容易出现崩跌,因库辛的库存不断增高,"Again Capital LLC合伙人John Kilduff说.
数据显示,过去四周汽油的表观需求较上年同期下降1.3%.
美国原油库存上周小幅增加84.3万桶至3.726亿桶,分析师预估为下降230万桶.但原油期货交割地库辛的库存跳增119万桶至4,680万桶.
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存跳涨300万桶至1.181亿桶,分析师预估为增加140万桶.
美国炼厂产能利用率下降0.2个百分点至90.4%,分析师预估为增加0.1个百分点.
上周原油每日进口增加26.9万桶至846万桶.(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50
路透上海3月3日 - 人民币兑美元即期周五早盘跌破6.90元关口，与中间价双双刷新一个半月新低。交易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，小幅提振自营机构做多美元兑人民币的热情，但因“两会”（人大和政协）召开在即，市场亦忌惮监管出手，续压低汇价意愿不高。