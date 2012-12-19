EIA库存周报: 美国原油库存减少,汽油库存因炼厂产能利用率提高而增加

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
* 汽油库存四周增幅为1993年以来最大
* 炼厂产能利用率提高至91.5%
* 美国石油生产创1994年以来最高水准
路透纽约12月19日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,美国原油库存下滑,汽油库存则连续第四周上涨,因炼厂提高其产能利用率.
原油库存减少96.4万桶至3.7165亿桶,路透调查的分析师平均预估为减少110万桶.原油每日进口减少10.1万桶至836万桶.
EIA表示,汽油库存在12月14日止当周增加221万桶至2.1932亿桶.分析师预期为增加180万桶.美国汽油库存创下1993年以来最大的四周增幅.
上周美国炼厂产能利用率增加1.1个百分点至91.5%,分析师预估为持平.
"汽油库存持续增加,看来已变成一个威胁,"纽约对冲基金Again Capital LLC的John Kilduff表示."该报告大多偏空".
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少109万桶至1.1697亿桶,分析师预估为增加100万桶.
EIA数据显示,国内原油生产延续升势,上周每日增加686万桶,为1994年以来最高.
原油期货交割地库辛的库存增加14.5万桶至4,696万桶.(完)
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)