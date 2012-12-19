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货币新闻 | 2012年 12月 20日 星期四 07:37 BJT

EIA库存周报: 美国原油库存减少,汽油库存因炼厂产能利用率提高而增加

* 汽油库存四周增幅为1993年以来最大

* 炼厂产能利用率提高至91.5%

* 美国石油生产创1994年以来最高水准

路透纽约12月19日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,美国原油库存下滑,汽油库存则连续第四周上涨,因炼厂提高其产能利用率.

原油库存减少96.4万桶至3.7165亿桶,路透调查的分析师平均预估为减少110万桶.原油每日进口减少10.1万桶至836万桶.

EIA表示,汽油库存在12月14日止当周增加221万桶至2.1932亿桶.分析师预期为增加180万桶.美国汽油库存创下1993年以来最大的四周增幅.

上周美国炼厂产能利用率增加1.1个百分点至91.5%,分析师预估为持平.

"汽油库存持续增加,看来已变成一个威胁,"纽约对冲基金Again Capital LLC的John Kilduff表示."该报告大多偏空".

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少109万桶至1.1697亿桶,分析师预估为增加100万桶.

EIA数据显示,国内原油生产延续升势,上周每日增加686万桶,为1994年以来最高.

原油期货交割地库辛的库存增加14.5万桶至4,696万桶.(完)

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