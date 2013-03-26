路透调查：上周美国原油库存料上升70万桶,成品油库存或下降

路透3月26日 - 由12位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料增加，因进口上升，而成品油库存有可能下降。

调查结果显示,3月22日止当周,美国原油库存料上升70万桶.这项调查是在美国石油协会(API)与能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的。

"原油库存预计将会增加，这是因为原油进口在前周下降之后，可能已经回升到每天750万桶以上的水平。"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说。

EIA数据显示，3月15日当周美国原油库存减少131万桶至3.827亿桶，为九周以来首次下降，原因是日进口量降低21.9万桶至每日727万桶。

API周二稍晚发布的数据显示，3月22日止当周美国原油库存增加370万桶。市场现将等待周三1430GMT公布的EIA报告。

调查并显示，上周美国炼厂产能利用率预计较前周的83.5%上升0.4个百分点。

上周汽油库存预计料下滑100万桶，分析师称因需求复苏和进口下降。API周二稍晚时公布，3月22日当周汽油库存减少200万桶，东海岸地区减少近280万桶。

调查还显示，上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存预计减少80万桶.根据API报告，3月22日当周馏分油库存下滑190万桶。