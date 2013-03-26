路透调查：上周美国原油库存料上升70万桶,成品油库存或下降

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透3月26日 - 由12位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料增加，因进口上升，而成品油库存有可能下降。
调查结果显示,3月22日止当周,美国原油库存料上升70万桶.这项调查是在美国石油协会(API)与能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的。
"原油库存预计将会增加，这是因为原油进口在前周下降之后，可能已经回升到每天750万桶以上的水平。"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说。
EIA数据显示，3月15日当周美国原油库存减少131万桶至3.827亿桶，为九周以来首次下降，原因是日进口量降低21.9万桶至每日727万桶。
API周二稍晚发布的数据显示，3月22日止当周美国原油库存增加370万桶。市场现将等待周三1430GMT公布的EIA报告。
调查并显示，上周美国炼厂产能利用率预计较前周的83.5%上升0.4个百分点。
上周汽油库存预计料下滑100万桶，分析师称因需求复苏和进口下降。API周二稍晚时公布，3月22日当周汽油库存减少200万桶，东海岸地区减少近280万桶。
调查还显示，上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存预计减少80万桶.根据API报告，3月22日当周馏分油库存下滑190万桶。
EIA报告称，3月15日当周馏分油库存下降67.2万桶至1.198亿桶。(完) (编译 洪曦; 审校)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。