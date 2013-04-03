路透调查：上周美国原油库存料上升，因进口增加

路透4月2日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料增加，因进口上升，同期成品油库存可能下降。

对10名分析师的调查结果显示，3月29日止当周，美国原油库存料上升220万桶.所有分析师均预期上升。

能源资料协会(EIA)数据显示，前一周美国原油库存增加326万桶至3.859亿桶，超过分析师预期的增加70万桶，因原油日进口量增至811万桶。

炼厂产能利用率料上升0.4个百分点，前一周为85.7%。九名分析师预计产能利用率上升，一名预计持平。

“炼厂活动料显示小幅增加，又有一些炼厂结束维护恢复生产。增加可能主要集中在墨西哥湾沿岸地区，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称。

“3月的第四周，季节性因素支持炼厂活动增加。”

这项调查是在美国石油协会(API)与能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的.

分析师称，上周汽油库存料下滑80万桶。EIA报告显示，前一周汽油库存减少160万桶，预测为减少100万桶。

调查还显示，上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存预计减少110万桶。

“馏分油库存应小幅减少，因天气比通常寒冷，且柴油出口料进一步增加，”Ritterbusch称。