路透调查：上周美国原油库存料上升，因进口增加

南非汇市：兰特续挫，上周两家评等机构将该国评等下调至垃圾级
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透4月2日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料增加，因进口上升，同期成品油库存可能下降。
对10名分析师的调查结果显示，3月29日止当周，美国原油库存料上升220万桶.所有分析师均预期上升。
能源资料协会(EIA)数据显示，前一周美国原油库存增加326万桶至3.859亿桶，超过分析师预期的增加70万桶，因原油日进口量增至811万桶。
炼厂产能利用率料上升0.4个百分点，前一周为85.7%。九名分析师预计产能利用率上升，一名预计持平。
“炼厂活动料显示小幅增加，又有一些炼厂结束维护恢复生产。增加可能主要集中在墨西哥湾沿岸地区，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称。
“3月的第四周，季节性因素支持炼厂活动增加。”
这项调查是在美国石油协会(API)与能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的.
分析师称，上周汽油库存料下滑80万桶。EIA报告显示，前一周汽油库存减少160万桶，预测为减少100万桶。
调查还显示，上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存预计减少110万桶。
“馏分油库存应小幅减少，因天气比通常寒冷，且柴油出口料进一步增加，”Ritterbusch称。
EIA报告称，3月22日当周馏分油库存下降451万桶至1.153亿桶。(完) (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
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