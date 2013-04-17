路透调查：上周美国原油库存料走高，成品油库存预计将下降

路透4月16日 - 10位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料因进口走高而上升；成品油库存预计将下滑。

此次调查预计，4月12日止当周美国原油库存料上升130万桶。

周二稍晚发布的美国石油协会(API)数据显示，4月12日止当周美国原油库存意外减少670万桶，因期间原油进口减少150万桶/日。原油库存减少主要集中在墨西哥湾地区，下降幅度为440万桶。

市场现将等待周三1430GMT出炉的美国能源资料协会(EIA)报告。

EIA数据显示，4月5日止当周美国原油库存小幅上涨，创下1982年有记录以来第三高位。

4月5日止当周原油库存增加25万桶至接近3.89亿桶，为1990年7月迄今最高。参与路透调查的分析师曾预计美国原油库存将增加140万桶。

EIA称，当周原油进口量下降21.1万桶/日至略低于770万桶/日。

4月12日止当周美国炼厂产能利用率预计较前周的86.8%上升0.1个百分点。有两位分析师预计炼厂产能利用率将上涨；一位预计将保持不变；另一名人认为将会下滑。

同期包括取暖油和柴油在内的馏分油库存预计将减少50万桶。API报告显示，截至4月12日当周，馏分油库存料增加近130万桶。

EIA报告称，4月5日止当周馏分油库存下降16.9万桶至1.128亿桶，分析师预估为降低130万桶。

分析师表示，4月12日止当周汽油库存料减少50万桶。

根据API报告，同期汽油库存增加25.3万桶。