路透调查：上周美国原油库存料再度增加，因进口扩大

路透4月30日 - 10位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料因进口增加而上升，汽油库存或许将进一步下滑，尽管炼厂加工量提高。

调查预计，4月26日止当周美国原油库存料增加100万桶。此次调查是在美国石油协会(API)和能源资料协会(EIA)公布周度库存报告前进行的。

“原油库存料将显示小幅的季节性上升，”位于芝加哥的Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。“原油日进口量可能从前一周的750万桶有所扩大。”

EIA称，4月19日止当周，美国原油库存增加94.7万桶至3.8859亿桶，分析师预期为大幅增加150万桶；原油日进口量增加13.1万桶至752万桶。

Schneider Electric的Jacob Correll认为库存之所以可能会增加，是因为国内生产“强劲”，而这种情况料将持续。

4月26日止当周，美国炼厂产能利用率预计较前周的83.5%上升0.7个百分点。有九位分析师预计炼厂产能利用率将上升。

上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料将增加30万桶。

Ritterbusch表示，“馏分油库存应会显示小幅上升，因表观需求料将进一步下滑。在上周价格急剧弹升时，二级供应商可能在减少库存。” EIA报告称，前一周馏分油库存增加9.7万桶，分析师预估为增加30万桶。

调查还显示,4月26日止的当周汽油库存料将减少90万桶。