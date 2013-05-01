路透调查：上周美国原油库存料再度增加，因进口扩大

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月30日 - 10位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料因进口增加而上升，汽油库存或许将进一步下滑，尽管炼厂加工量提高。
调查预计，4月26日止当周美国原油库存料增加100万桶。此次调查是在美国石油协会(API)和能源资料协会(EIA)公布周度库存报告前进行的。
“原油库存料将显示小幅的季节性上升，”位于芝加哥的Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。“原油日进口量可能从前一周的750万桶有所扩大。”
EIA称，4月19日止当周，美国原油库存增加94.7万桶至3.8859亿桶，分析师预期为大幅增加150万桶；原油日进口量增加13.1万桶至752万桶。
Schneider Electric的Jacob Correll认为库存之所以可能会增加，是因为国内生产“强劲”，而这种情况料将持续。
4月26日止当周，美国炼厂产能利用率预计较前周的83.5%上升0.7个百分点。有九位分析师预计炼厂产能利用率将上升。
上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料将增加30万桶。
Ritterbusch表示，“馏分油库存应会显示小幅上升，因表观需求料将进一步下滑。在上周价格急剧弹升时，二级供应商可能在减少库存。” EIA报告称，前一周馏分油库存增加9.7万桶，分析师预估为增加30万桶。
调查还显示,4月26日止的当周汽油库存料将减少90万桶。
前一周美国汽油库存减少393万桶，分析师预期为小幅减少20万桶。(完) (编译 戴素萍;审校 王兴亚)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。