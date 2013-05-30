路透调查：美国上周原油库存料下降，因进口量减少

路透5月29日 - 路透周三对11位分析师的调查结果显示，美国商业原油库存料将连续第三周下滑，因进口量减少和炼油活动升温。

该调查在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)的每周库存数据发布前进行。据调查平均预估，原油库存在5月24日止当周料下降40万桶。

API于周三2030GMT发布库存数据，因周一适逢阵亡将士纪念日而推迟一天。EIA数据将于周四1500GMT出炉。

Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示，“预计原油供应量再度小幅下降，因为每日进口量料从不可持续的810万桶高点回落。”

截至5月24日当周的炼厂产能利用率预计较此前一周的87.3%提高了0.3个百分点。

EIA数据显示，此前一周原油库存下降了33.8万桶。

包括取暖油和柴油的馏分油库存预计与此前一周水平持平。EIA数据显示，在截至5月17日当周，馏分油库存下降105万桶。