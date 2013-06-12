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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 08:13 BJT

路透调查：美国上周原油库存料下降，因进口减少

路透6月11日 - 11位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料下降，因进口减少。

调查平均预估显示，6月7日止当周美国原油库存料减少70万桶。此次调查是在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前进行的。

API周二公布，6月7日止当周原油库存大幅增加900万桶，墨西哥湾沿岸地区库存增加近630万桶。数据还显示，原油日进口量增加100万桶至839万桶。库欣库存减少76.8万桶。

市场目前将等待EIA周三1430GMT公布的库存数据。

调查还显示，6月7日止当周炼厂产能利用率料从前周的88.4%上升0.3个百分点。

6月7日止当周馏分油库存预计增加150万桶。API周二公布数据为增加20万桶。

汽油库存预计将上升60万桶。API公布库存增加100万桶。(完) (翻译 张荻 审校 王兴亚)

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