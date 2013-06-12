路透调查：美国上周原油库存料下降，因进口减少

金属期市：期铜下滑，但本季度料因供应受阻而续涨
路透墨尔本3月31日 - 伦敦期铜周五下跌，但料连续第二个季度上涨，因铜矿供应受阻，而中国工业生产提升，且投资者买入料将在4月当季推高铜价。
路透6月11日 - 11位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料下降，因进口减少。
调查平均预估显示，6月7日止当周美国原油库存料减少70万桶。此次调查是在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前进行的。
API周二公布，6月7日止当周原油库存大幅增加900万桶，墨西哥湾沿岸地区库存增加近630万桶。数据还显示，原油日进口量增加100万桶至839万桶。库欣库存减少76.8万桶。
市场目前将等待EIA周三1430GMT公布的库存数据。
调查还显示，6月7日止当周炼厂产能利用率料从前周的88.4%上升0.3个百分点。
6月7日止当周馏分油库存预计增加150万桶。API周二公布数据为增加20万桶。
汽油库存预计将上升60万桶。API公布库存增加100万桶。(完) (翻译 张荻 审校 王兴亚)
路透墨尔本3月31日 - 伦敦期铜周五下跌，但料连续第二个季度上涨，因铜矿供应受阻，而中国工业生产提升，且投资者买入料将在4月当季推高铜价。
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。