路透调查：美国上周原油库存或减少，因进口下降

标题新闻：民调显示如果马克龙和勒庞在5月7日法国最后一轮大选中对阵，马克龙会大获全胜
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路透6月18日 - 11位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料下降，因进口减少。
调查平均预估显示，6月14日止当周美国原油库存料减少50万桶。此次调查是在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前进行的。
API周二公布，美国最近一周原油库存减少430万桶，汽油库存增加91.8万桶，馏分油库存减少60.7万桶。
市场目前将等待EIA周三1430GMT公布的库存数据。
调查还显示，6月14日止当周炼厂产能利用率料从前周的87.5%上升0.5个百分点。
6月14日止当周馏分油库存预计增加40万桶。
汽油库存预计将上升70万桶。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。