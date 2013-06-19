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货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 09:54 BJT

路透调查：美国上周原油库存或减少，因进口下降

路透6月18日 - 11位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料下降，因进口减少。

调查平均预估显示，6月14日止当周美国原油库存料减少50万桶。此次调查是在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前进行的。

API周二公布，美国最近一周原油库存减少430万桶，汽油库存增加91.8万桶，馏分油库存减少60.7万桶。

市场目前将等待EIA周三1430GMT公布的库存数据。

调查还显示，6月14日止当周炼厂产能利用率料从前周的87.5%上升0.5个百分点。

6月14日止当周馏分油库存预计增加40万桶。

汽油库存预计将上升70万桶。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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