路透调查：美国上周原油库存或减少，因进口下降

路透6月18日 - 11位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料下降，因进口减少。

调查平均预估显示，6月14日止当周美国原油库存料减少50万桶。此次调查是在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前进行的。