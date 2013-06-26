路透调查：美国上周原油库存料下滑，因炼油活动增加

路透6月25日 - 12位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料下降，因炼油活动增加。

调查平均预估显示，6月21日止当周美国原油库存料减少170万桶。此次调查是在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前进行的。