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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 09:07 BJT

路透调查：美国上周原油库存料下滑，因炼油活动增加

路透6月25日 - 12位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料下降，因炼油活动增加。

调查平均预估显示，6月21日止当周美国原油库存料减少170万桶。此次调查是在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前进行的。

API周二公布，最近一周原油库存减少2.8万桶；汽油库存增加130万桶，馏分油库存增加52.7万桶。

市场目前将等待EIA周三1430GMT公布的库存数据。

调查还显示，6月21日止当周炼厂产能利用率料从前周的89.3%上升0.2个百分点。

分析师平均预估汽油库存料增加90万桶。

6月21日止当周馏分油库存预计增加60万桶。

汽油库存预计将上升90万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李婷仪)

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