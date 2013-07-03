路透调查：美国原油库存上周料下降，因进口减少且炼厂活动升温

路透7月2日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国商业原油库存料下降，因进口减少，且炼厂加工量上升。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，对分析师所做的调查平均预估显示，6月28日止当周美国原油库存料下降230万桶。

API周二公布，上周原油库存意外锐减940万桶，因炼厂产量略微上升，且日进口下降74.4万桶，但库欣库存则略微上升36.8万桶，不过预期该地库存会很快下降。

周二下午API库存数据公布后，原油价格 又涨0.15美元，使得当天涨幅达到每桶约1.60美元，并推动其接近100美元。

EIA库存数据将于周三1430GMT公布。

根据EIA数据，美国原油库存在6月21日止当周增加1.8万桶，至3.94亿桶。

“原油供应料大幅下降，因受炼厂活动升温相关的季节性因素影响。我们还预计日进口至少下降30-40万桶，”芝加哥Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。

此外分析师还称，加拿大Enbridge 管道问题可能也限制美国进口。

6月28日止当周炼厂产能利用率料较前一周的90.2%上升0.3个百分点。