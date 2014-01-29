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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 08:05 BJT

路透调查：美国上周原油库存料增加，馏分油库存下滑

路透1月28日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国商业原油库存料增加，馏分油库存料下滑。

在美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，10位受访分析师预估，1月24日止当周美国原油库存料增加230万桶。

在油品方面，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存，上周料减少220万桶，汽油库存则料增加110万桶。

调查显示，炼厂产能利用率料较前一周的86.5%上升0.4个百分点。

EIA将于周三1530 GMT公布库存数据。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，最近一周原油库存增加470万桶，汽油库存增加36.3万桶，馏分油库存减少180万桶。

EIA数据显示，美国1月17日止当周馏分油和丙烷库存下降，因炼厂加工速度放慢，且中西部和东部海岸地区遭遇严重冰冻天气。原油库存增加99万桶至3.51亿桶，接近预期的增加60万桶。 (完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)
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