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市场报道 | 2014年 5月 29日 星期四 07:50 BJT

路透调查：美国上周原油库存料增50万桶，油品库存预计亦将上升

路透5月28日 - 周三公布的路透调查显示，5月23日止当周美国商业原油和油品库存预计均将增加。

这份对八名分析师所作的调查预估，上周原油库存增加50万桶；这份调查是在美国能源资料协会(EIA)公布库存报告前进行。

EIA此前数据显示，美国原油库存 在5月16日止当周减少720万桶，随着进口降至1997年以来最低，库欣库存下降22.5万桶。

分析师预估，上周汽油库存小增30万桶。包含取暖油和柴油在内的馏分油库存亦料增加80万桶。此前一周，汽油库存增加近100万桶，馏分油库存也跳增340万桶。

调查显示，上周炼厂产能利用率料上扬0.5个百分点。此前一周炼厂产能利用率为下滑0.1个百分点至88.7%。

此外，美国石油协会(API)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增加350万桶，至3.839亿桶。库欣库存减少150万桶。原油日进口量增加150万桶至820万桶。

API数据还显示，上周汽油库存减少140万桶，馏分油库存则增加82.1万桶。

EIA将于周四1500GMT公布库存报告。由于周一适逢阵亡将士纪念日，公布的日子较往常推迟一天。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
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