路透调查：美国上周原油库存料增50万桶，油品库存预计亦将上升

港报财经评论：大市终反弹，调整尚有序--经济日报4月21日
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
路透5月28日 - 周三公布的路透调查显示，5月23日止当周美国商业原油和油品库存预计均将增加。
这份对八名分析师所作的调查预估，上周原油库存增加50万桶；这份调查是在美国能源资料协会(EIA)公布库存报告前进行。
EIA此前数据显示，美国原油库存 在5月16日止当周减少720万桶，随着进口降至1997年以来最低，库欣库存下降22.5万桶。
分析师预估，上周汽油库存小增30万桶。包含取暖油和柴油在内的馏分油库存亦料增加80万桶。此前一周，汽油库存增加近100万桶，馏分油库存也跳增340万桶。
调查显示，上周炼厂产能利用率料上扬0.5个百分点。此前一周炼厂产能利用率为下滑0.1个百分点至88.7%。
此外，美国石油协会(API)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增加350万桶，至3.839亿桶。库欣库存减少150万桶。原油日进口量增加150万桶至820万桶。
API数据还显示，上周汽油库存减少140万桶，馏分油库存则增加82.1万桶。
EIA将于周四1500GMT公布库存报告。由于周一适逢阵亡将士纪念日，公布的日子较往常推迟一天。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
恒指昨天在腾讯（00700）创新高及早前呈超卖的内银内险股造好下，重返近日跌穿的50天线，收报24056点，升0.97%；国指亦重返10000点水平，收报10056点，升0.73%。不过，大市成交额缩减至677亿元的低水平。港股走势出现大逆转，主要原因包括人民银行连日对市场放水，减轻了早前中银监主席郭树清掀起的监管风暴所造成的冲击，以及内地首季经济数据表现优于市场预期。
路透华盛顿4月20日 - 英国央行总裁卡尼周四对银行业人士表示，在2008-09年以后制定的金融监管措施不能一成不变，必须保有足够灵活性，以因应预料之外的后果及缺口。