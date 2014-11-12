路透调查：美国上周原油和汽油库存料增加，馏分油库存料下降

路透11月12日 - 周二的路透调查显示，11月7日止当周，美国商业原油和汽油库存料增加，而馏分油库存可能减少。

路透访问的八名分析师平均预期，上周原油库存料增加80万桶，汽油库存料增加50万桶。这项调查是在美国能源部的能源资料协会(EIA)公布每周库存报告前进行的。

上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存估计减少130万桶。

EIA数据显示，截至10月31日止当周，原油库存增幅少于预期；汽油和馏分油库存则下降。

根据路透调查，上周炼厂产能利用率可能上升0.8个百分点，至89.2%。此前一周产能利用率上升1.8个百分点。

EIA将于周四1600GMT公布一周库存报告，因逢退伍军人节假期，该数据推迟一天公布。

美国石油协会(API)亦推迟一天公布库存数据，其周三晚间公布的报告显示，美国最近一周原油库存减少150万桶，汽油库存增加100万桶，馏分油库存减少130万桶。

根据瑞士信贷周一发布的一周报告，11月7日止当周，美国地区炼油利润率平均上升13.23%，五个地区中有四个的炼油利润率上升。

根据瑞士信贷报告，中西部的平均炼油利润率上升最多，升幅达36.8%，随后是墨西哥湾沿岸地区，上升25%。(完)