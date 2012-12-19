路透调查: 美国最新一周原油库存料下滑,因炼厂减少进口

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透12月19日--- - 路透调查访问11位分析师的结果周二显示,最新一周美国商用原油库存料将因进口减少而下滑.炼厂在年底基于节税因素降低库存.
调查预估,截止12月14日的一周,美国原油库存料为下滑110万桶.
Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说,原油供应料将大幅减少,主要是因为炼厂需求更进一步增强,加上进口量日均减少多达30万至40万桶.
美国石油协会(API)周二数据显示,最新一周美国原油库存减少410万桶,其中降幅最大的是墨西湾地区减少320万桶.官方的能源资料协会(EIA)将在周三1530GMT公布一周石油报告.
"通常原油库存在年底会受到季节性因素影响而下降,因为炼厂会基于节税的理由降低库存水平,"Confluence Investment Management分析师Bill O'Grady说.
汽油库存料将增加180万桶.EIA的前一周数据显示,汽油库存连续三周跳增,至2.171亿桶.
包括取暖油和柴油的馏分油库存,预估将增加100万桶,前一周为增加300万桶.
调查还显示,炼厂产能利用率料与前周持平.(完)
(编译 李婷仪; 审校 张荻)
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选