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市场报道 | 2012年 12月 19日 星期三 11:20 BJT

路透调查: 美国最新一周原油库存料下滑,因炼厂减少进口

路透12月19日--- - 路透调查访问11位分析师的结果周二显示,最新一周美国商用原油库存料将因进口减少而下滑.炼厂在年底基于节税因素降低库存.

调查预估,截止12月14日的一周,美国原油库存料为下滑110万桶.

Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说,原油供应料将大幅减少,主要是因为炼厂需求更进一步增强,加上进口量日均减少多达30万至40万桶.

美国石油协会(API)周二数据显示,最新一周美国原油库存减少410万桶,其中降幅最大的是墨西湾地区减少320万桶.官方的能源资料协会(EIA)将在周三1530GMT公布一周石油报告.

"通常原油库存在年底会受到季节性因素影响而下降,因为炼厂会基于节税的理由降低库存水平,"Confluence Investment Management分析师Bill O'Grady说.

汽油库存料将增加180万桶.EIA的前一周数据显示,汽油库存连续三周跳增,至2.171亿桶.

包括取暖油和柴油的馏分油库存,预估将增加100万桶,前一周为增加300万桶.

调查还显示,炼厂产能利用率料与前周持平.(完)

(编译 李婷仪; 审校 张荻)

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