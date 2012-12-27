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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 10:19 BJT

路透调查: 美国上周原油库存料下降,由于进口减少

路透12月26日 - 周三公布的路透调查初步结果显示,美国上周商业原油库存预计有所下降,归因于进口减少,而且炼厂有意在年底减少库存以节税.

调查显示,分析师平均预期12月21日止当周的原油库存减少190万桶.

能源资料协会(EIA)数据显示,在此前的12月14日当周,原油库存下降96.4万桶,至3.7165亿桶.

Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch表示,由于炼厂需求旺盛且进口量下降,原油供应料继续下滑.

"原油供应在过去五年中有四年是下降的,平均降幅约为170万桶,"Ritterbusch说.他指的是往年同期水平.

炼厂出于节税目的,通常在年底减少采购原油,以令库存水平下降.

分析师平均预期上周汽油库存增加40万桶.根据EIA的数据,此前一周的库存增加221万桶至2.1932亿桶,为连续第四周增加.

馏分油库存预计减少90万桶,此前一周为下降109万桶至1.1697亿桶.

分析师平均预计,炼厂产能利用率料持平于之前一周的91.5%.

由于周二适逢圣诞假期,美国石油协会(API)将推迟到周四2030GMT公布库存报告,EIA则将于周五1430GMT发布报告.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰; 审校 王兴亚)

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