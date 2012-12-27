路透调查: 美国上周原油库存料下降,由于进口减少

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透12月26日 - 周三公布的路透调查初步结果显示,美国上周商业原油库存预计有所下降,归因于进口减少,而且炼厂有意在年底减少库存以节税.
调查显示,分析师平均预期12月21日止当周的原油库存减少190万桶.
能源资料协会(EIA)数据显示,在此前的12月14日当周,原油库存下降96.4万桶,至3.7165亿桶.
Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch表示,由于炼厂需求旺盛且进口量下降,原油供应料继续下滑.
"原油供应在过去五年中有四年是下降的,平均降幅约为170万桶,"Ritterbusch说.他指的是往年同期水平.
炼厂出于节税目的,通常在年底减少采购原油,以令库存水平下降.
分析师平均预期上周汽油库存增加40万桶.根据EIA的数据,此前一周的库存增加221万桶至2.1932亿桶,为连续第四周增加.
馏分油库存预计减少90万桶,此前一周为下降109万桶至1.1697亿桶.
分析师平均预计,炼厂产能利用率料持平于之前一周的91.5%.
由于周二适逢圣诞假期,美国石油协会(API)将推迟到周四2030GMT公布库存报告,EIA则将于周五1430GMT发布报告.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰; 审校 王兴亚)
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI