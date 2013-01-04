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市场报道 | 2013年 1月 4日 星期五 09:36 BJT

路透调查: 上周美国原油库存料下降,因进口减少

路透1月3日 - 路透调查周四显示,美国上周原油库存料下降,因进口减少,炼厂有意在年底减少库存以节税.

接受路透调查访问的10名分析师平均预计,12月28日止当周美国原油库存料下降90万桶.

美国能源资料协会(EIA)数据显示,此前一周原油库存下降58.6万桶至3.711亿桶.

EIA将于周五1430GMT公布最新一周库存报告.

调查并显示,上周汽油库存料增加200万桶.EIA数据显示,此前一周,汽油库存连续第五周上升,增幅为378万桶,至2.231亿桶.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加140万桶.此前一周库存增加242万桶至1.194亿桶.

调查预计,上周炼厂产能利用率料从此前一周的90.3%上升0.2个百分点.(完)

(编译 张荻; 审校 王兴亚)

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