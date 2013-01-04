路透调查: 上周美国原油库存料下降,因进口减少

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透1月3日 - 路透调查周四显示,美国上周原油库存料下降,因进口减少,炼厂有意在年底减少库存以节税.
接受路透调查访问的10名分析师平均预计,12月28日止当周美国原油库存料下降90万桶.
美国能源资料协会(EIA)数据显示,此前一周原油库存下降58.6万桶至3.711亿桶.
EIA将于周五1430GMT公布最新一周库存报告.
调查并显示,上周汽油库存料增加200万桶.EIA数据显示,此前一周,汽油库存连续第五周上升,增幅为378万桶,至2.231亿桶.
包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加140万桶.此前一周库存增加242万桶至1.194亿桶.
调查预计,上周炼厂产能利用率料从此前一周的90.3%上升0.2个百分点.(完)
(编译 张荻; 审校 王兴亚)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。