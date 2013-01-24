路透调查: 美国原油库存上周料上升,因进口增加

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月23日 - 周三公布的路透调查显示,上周美国原油库存料上升,因进口增加.
截至,原油库存料增加180万桶.这项调查是在美国石油协会(API)与能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的.
API周三公布的数据显示,1月18日止当周原油库存增加320万桶.交易商将关注EIA周四公布的一周库存数据.API和EIA的报告均因周一马丁路德金纪念日而延后一天公布.
EIA上周公布,截至1月11日当周的原油库存减少100万桶,因进口下滑且燃料库存增加.
"原油供应料有可观的增幅,应该会继续部份抵销12月底大幅减少的库存."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示.
Ritterbusch表示,在过去五年中有四年原油供应增加,平均约增加320万桶.
上周汽油库存料平均增加150万桶.EIA数据显示,在之前一周,汽油库存增加190万桶至2.35亿桶.
Ritterbusch表示,在过去五年中有四年汽油库存增加,平均增加约350万桶.
周三API报告显示,截至1月18日当周,汽油库存减少近160万桶.
馏分油库存料增加40万桶.前一周库存增加170万桶至1.324亿桶.
根据API,截至1月18日止当周,馏分油库存增加近130万桶,中西部显示增加近150万桶.
路透调查平均预估显示,产能利用率料将较之前一周的87.9%减少0.4个百分点.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍; 审校 程琳)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。