路透调查: 美国原油库存上周料上升,因进口增加

路透1月23日 - 周三公布的路透调查显示,上周美国原油库存料上升,因进口增加.

截至,原油库存料增加180万桶.这项调查是在美国石油协会(API)与能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的.

API周三公布的数据显示,1月18日止当周原油库存增加320万桶.交易商将关注EIA周四公布的一周库存数据.API和EIA的报告均因周一马丁路德金纪念日而延后一天公布.

EIA上周公布,截至1月11日当周的原油库存减少100万桶,因进口下滑且燃料库存增加.

"原油供应料有可观的增幅,应该会继续部份抵销12月底大幅减少的库存."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示.

Ritterbusch表示,在过去五年中有四年原油供应增加,平均约增加320万桶.

上周汽油库存料平均增加150万桶.EIA数据显示,在之前一周,汽油库存增加190万桶至2.35亿桶.

Ritterbusch表示,在过去五年中有四年汽油库存增加,平均增加约350万桶.

周三API报告显示,截至1月18日当周,汽油库存减少近160万桶.

馏分油库存料增加40万桶.前一周库存增加170万桶至1.324亿桶.

根据API,截至1月18日止当周,馏分油库存增加近130万桶,中西部显示增加近150万桶.

路透调查平均预估显示,产能利用率料将较之前一周的87.9%减少0.4个百分点.(完)

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