路透调查: 上周美国原油库存料增加,因更多炼厂开始维修工作

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月7日
路透香港4月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/5-10 新高教集团 2.8622 7.33-9.22 2.56-3.22 4/19 法国巴黎 3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银
路透1月29日 - 周二公布的路透调查显示,上周美国原油库存料上升,因更多炼厂开始计划中的维修工作.
这项对八位分析师所做的调查显示,1月25日止当周原油库存平均增加260万桶.这项调查是在美国石油协会(API)与能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的.
"尽管(交易商)买进,协助推升西德克萨斯中质油(WTI)的价格,但美国原油供应并未变得趋紧,"Citi Futures Perspective分析师Timothy Evans在研究报告中表示.
Evans指称,许多交易商把注意力放在近期Seaway输油管道的扩容上.扩容或许可以协助将大量的原油从中西部输送到墨西哥湾沿岸,但对提振需求的帮助却不大.
"从更好的角度来看,我们认为输油管道扩容既没有降低原油供应量,也没有刺激终端消费量."
在前一周,EIA公布原油库存增加280万桶,因进口增加且炼厂利用率减少逾4个百分点.
截至上周五的一周,汽油库存料平均减少10万桶.在之前一周,EIA数据显示,汽油库存减少170万桶至2.333亿桶.
馏分油库存料平均减少110万桶.前一周库存增加50万桶至1.329亿桶.
平均预估显示,产能利用率料将较之前一周的83.6%减少0.3个百分点.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍; 审校 张荻)
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