路透调查: 上周美国原油库存料增加,因更多炼厂开始维修工作

路透1月29日 - 周二公布的路透调查显示,上周美国原油库存料上升,因更多炼厂开始计划中的维修工作.

这项对八位分析师所做的调查显示,1月25日止当周原油库存平均增加260万桶.这项调查是在美国石油协会(API)与能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的.

"尽管(交易商)买进,协助推升西德克萨斯中质油(WTI)的价格,但美国原油供应并未变得趋紧,"Citi Futures Perspective分析师Timothy Evans在研究报告中表示.

Evans指称,许多交易商把注意力放在近期Seaway输油管道的扩容上.扩容或许可以协助将大量的原油从中西部输送到墨西哥湾沿岸,但对提振需求的帮助却不大.

"从更好的角度来看,我们认为输油管道扩容既没有降低原油供应量,也没有刺激终端消费量."

在前一周,EIA公布原油库存增加280万桶,因进口增加且炼厂利用率减少逾4个百分点.

截至上周五的一周,汽油库存料平均减少10万桶.在之前一周,EIA数据显示,汽油库存减少170万桶至2.333亿桶.

馏分油库存料平均减少110万桶.前一周库存增加50万桶至1.329亿桶.

平均预估显示,产能利用率料将较之前一周的83.6%减少0.3个百分点.(完)

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