路透调查: 美国上周原油库存料上升,受进口增加推动

路透2月5日 - 周二进行的路透调查显示,上周美国商业原油库存料上升,因进口增加且炼厂活动减少.

这项对九位分析师所做的调查平均预测,2月1日止当周原油库存增加280万桶.这项调查是在美国石油协会(API)与能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的.

周二稍晚API公布的数据显示,2月1日止当周,美国原油库存增加360万桶,其中墨西哥湾地区增加150万桶,西海岸地区增加近130万桶.

EIA数据显示,在之前一周,美国原油库存上升近600万桶,因进口增加.

"预期原油库存将再度出现明显的季节性增长.原油日进口量料将增至850万桶的以上,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示.并提到过去五年同期的美国原油库存均有上升,平均增幅约为370万桶.

预期汽油库存将保持不变,有五位分析师预测库存将下降,三位认为上升.API数据显示,2月1日止当周的汽油库存上升近160万桶.东海岸约200万桶的库存增加及西海岸140万桶的增加,被墨西哥湾地区约200万桶的库存减少部分抵消.

据EIA的数据,之前一周汽油库存减少100万桶至2.323亿桶.

"上周的(汽油)库存也有可能出现增长,但我们认为市场并不会受到影响,我们仍相信整体的季节性趋势."Citi Futures分析师Timothy Evans表示,他观察到近期汽油库存在增减100万桶的区间内浮动.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存平均预期减少100万桶.周二公布的API报告显示,2月1日止当周,馏分油库存减少近150万桶,其中东海岸的库存减少160万桶.

EIA公布的此前一周馏分油库存下降230万桶至1.306亿桶.