路透调查: 上周美国原油库存料上升180万桶,成品油库存减少

路透2月20日 - 周三进行的路透调查显示,上周美国商业原油库存料上升,因炼厂产能利用率下滑;而成品油库存料减少.

调查结果显示,2月15日止当周,美国原油库存料上升180万桶.这项调查是在美国石油协会(API)与能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的,本周两项报告均因周一美国总统日假期推迟一天公布.

"预期原油库存将再度出现明显的季节性增长,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch在研究报告中表示.

Ritterbusch称:"预期原油日进口量料将回升至800万桶."

他还提到,过去五年中有四年的同期原油库存出现上升,平均增幅约为190万桶.

周三晚些时候公布的API数据显示,2月15日止当周美国原油库存上升300万桶,其中墨西哥湾沿岸地区库存增加近210万桶.

2月8日止当周,EIA数据显示美国原油库存上升60万桶,因炼厂开始季节性维护导致产能利用率下降.

**成品油库存减少**

路透调查显示,上周美国汽油库存料减少70万桶,因炼厂进行设备维护且进口量减少.

"进口下降且进行维护的炼厂数量高于预期,导致了汽油库存下降,"Oil Outlooks and Opinions LLC总裁Carl Larry在一份研究报告中说.

API报告显示,2月15日止当周,美国汽油库存下降12.2万桶.

根据EIA数据,此前一周的汽油库存减少80万桶.

路透调查显示,上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存预计减少160万桶.与之后公布的API数据一致.

"受东北部地区天气偏凉及出口量增加影响,馏分油库存料会明显减少,"Ritterbusch称.

此前一周的馏分油库存下降370万桶.