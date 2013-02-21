路透调查: 上周美国原油库存料上升180万桶,成品油库存减少

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透2月20日 - 周三进行的路透调查显示,上周美国商业原油库存料上升,因炼厂产能利用率下滑;而成品油库存料减少.
调查结果显示,2月15日止当周,美国原油库存料上升180万桶.这项调查是在美国石油协会(API)与能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的,本周两项报告均因周一美国总统日假期推迟一天公布.
"预期原油库存将再度出现明显的季节性增长,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch在研究报告中表示.
Ritterbusch称:"预期原油日进口量料将回升至800万桶."
他还提到,过去五年中有四年的同期原油库存出现上升,平均增幅约为190万桶.
周三晚些时候公布的API数据显示,2月15日止当周美国原油库存上升300万桶,其中墨西哥湾沿岸地区库存增加近210万桶.
2月8日止当周,EIA数据显示美国原油库存上升60万桶,因炼厂开始季节性维护导致产能利用率下降.
**成品油库存减少**
路透调查显示,上周美国汽油库存料减少70万桶,因炼厂进行设备维护且进口量减少.
"进口下降且进行维护的炼厂数量高于预期,导致了汽油库存下降,"Oil Outlooks and Opinions LLC总裁Carl Larry在一份研究报告中说.
API报告显示,2月15日止当周,美国汽油库存下降12.2万桶.
根据EIA数据,此前一周的汽油库存减少80万桶.
路透调查显示,上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存预计减少160万桶.与之后公布的API数据一致.
"受东北部地区天气偏凉及出口量增加影响,馏分油库存料会明显减少,"Ritterbusch称.
此前一周的馏分油库存下降370万桶.
预计上周美国炼厂产能利用率较前一周下降0.4个百分点至83.4%.(完) (编译 王湄;审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。