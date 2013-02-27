路透调查: 上周美国原油库存料连续第六周上升,油品库存减少

路透2月26日 - 路透调查显示,上周美国原油库存料连续第六周上升,因进口量和国内产量同时增加.

调查结果显示,2月22日止当周,美国原油库存料上升240万桶.这项调查是在美国石油协会(API)与能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的.

所有10位分析师均预测上周美国原油库存将增加,尽管预计炼厂产能利用率将小幅回升.

"上周美国原油产量较上年同期上升21.9%,而炼厂四周平均产能利用率则比上年同期下降1.4个百分点,这使得库存量更易增加,"纽约花旗期货展望的分析师Timothy Evans认为.

API周二晚些时候公布的数据显示,2月22日止当周,美国原油库存增加90万桶,墨西哥湾地区库存增加近240万桶,而中西部与西部沿岸地区库存则减少.

路透调查预测上周美国炼厂产能利用率较前一周的82.9%上升0.1个百分点.

EIA上周四公布,此前一周的美国原油库存攀升410万桶,因炼厂加工量减少且进口增加.

**成品油库存减少**

路透调查显示,因需求增加,上周美国汽油库存料减少90万桶.有八位分析师预测汽油库存将减少,两位预计上升.

API周二公布的数据显示,上周汽油库存下降140万桶,墨西哥湾地区库存减少近250万桶.东部沿海地区汽油库存则增加近160万桶.

根据EIA数据,2月15日止当周的汽油库存减少290万桶.

上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存预计减少140万桶,因出口活动一如预期强劲.所有分析师均预测馏分油库存将减少.

"受东北部地区偏凉天气及出口活动预计较强的影响,馏分油库存料将有小幅下降."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示.