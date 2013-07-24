版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 08:00 BJT

路透调查：美国上周原油库存料减少，汽油库存料增加

路透7月23日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料连续第四周下滑。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，10位分析师平均预估7月19日止当周美国原油库存料下降250万桶。

“原油供应料将小幅减少，因为炼厂活动达到八年最高水平，而且期货走势反转下滑可能进一步削减供应，”Ritterbusch and Associates在报告中表示。

EIA将于周三1430GMT公布其一周石油库存数据。

7月12日止当周，美国原油库存减少690万桶，来到3.67亿桶，降幅远超路透调查的分析师预估的200万桶，墨西哥湾沿岸地区库存减少610万桶。

7月19日止当周炼厂产能利用率料较前一周的92.8%下滑0.2个百分点。

汽油库存料增加110万桶。根据EIA的数据，前一周汽油库存增加310万桶。

包含取暖油和柴油的馏分油库存料增加190万桶，EIA数据显示前一周增加390万桶。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐