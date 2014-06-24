路透调查：美国上周原油库存料减少，汽油和馏分油库存料增加

台湾已公布经济指标--2017/4/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透6月24日 - 周二公布的路透调查显示，6月20日止当周美国商业原油库存料减少，因炼厂提高产量。
九名受访分析师平均预估，上周原油库存料下降160万桶。这份调查是在美国能源资料协会(EIA)公布库存周报前进行的。
分析师预估上周汽油库存增加150万桶，馏分油库存增加90万桶。
调查显示，上周炼厂产能利用率料上升1.2个百分点。此前一周为下滑0.8个百分点至87.1%。
EIA数据显示，此前一周，美国原油库存减少57.9万桶，路透调查分析师预估为减少70万桶。
美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存增加400万桶，库欣库存增加42.4万桶，原油日进口量增加79.9万桶至780万桶。汽油库存增加220万桶，馏分油库存减少25.3万桶。
EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64% 年变动率 4/24 1620 M2年增率 3月 -- +3.56% * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620
以下为路透中文新闻为您整理的4月17日-21日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。 公开市场操作: --鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。