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市场报道 | 2014年 6月 25日 星期三 07:58 BJT

路透调查：美国上周原油库存料减少，汽油和馏分油库存料增加

路透6月24日 - 周二公布的路透调查显示，6月20日止当周美国商业原油库存料减少，因炼厂提高产量。

九名受访分析师平均预估，上周原油库存料下降160万桶。这份调查是在美国能源资料协会(EIA)公布库存周报前进行的。

分析师预估上周汽油库存增加150万桶，馏分油库存增加90万桶。

调查显示，上周炼厂产能利用率料上升1.2个百分点。此前一周为下滑0.8个百分点至87.1%。

EIA数据显示，此前一周，美国原油库存减少57.9万桶，路透调查分析师预估为减少70万桶。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存增加400万桶，库欣库存增加42.4万桶，原油日进口量增加79.9万桶至780万桶。汽油库存增加220万桶，馏分油库存减少25.3万桶。

EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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