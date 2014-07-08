路透调查：美国上周原油和汽油库存料下降，馏分油库存则可能上升

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透7月8日 - 路透调查周二显示，美国7月4日止当周的商业原油和汽油库存料下降，而馏分油库存可能增加。
接受调查的八名分析师平均预计，上周原油库存料减少220万桶。
分析师预计上周馏分油库存增加120万桶，汽油库存下降20万桶。
调查还显示，炼厂产能利用率预计会上升0.2个百分点。此前一周，产能利用率上升2.9个百分点至91.4%。
美国石油协会(API)周二发布的数据显示，上周原油库存减少170万桶，汽油库存增加11.2万桶，馏分油库存减少52.2万桶。
EIA将于周三1430GMT发布库存报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜；审校 王兴亚)
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路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场