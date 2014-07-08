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市场报道 | 2014年 7月 9日 星期三 07:27 BJT

路透调查：美国上周原油和汽油库存料下降，馏分油库存则可能上升

路透7月8日 - 路透调查周二显示，美国7月4日止当周的商业原油和汽油库存料下降，而馏分油库存可能增加。

接受调查的八名分析师平均预计，上周原油库存料减少220万桶。

分析师预计上周馏分油库存增加120万桶，汽油库存下降20万桶。

调查还显示，炼厂产能利用率预计会上升0.2个百分点。此前一周，产能利用率上升2.9个百分点至91.4%。

美国石油协会(API)周二发布的数据显示，上周原油库存减少170万桶，汽油库存增加11.2万桶，馏分油库存减少52.2万桶。

EIA将于周三1430GMT发布库存报告。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜；审校 王兴亚)
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