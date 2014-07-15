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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 07:41 BJT

路透调查：美国上周原油库存料下降，馏分油和汽油库存则可能上升

路透7月15日 - 访问九名分析师的路透调查周二显示，美国7月11日止当周的商业原油库存预计下降210万桶，因炼厂增加产量。

分析师预计，上周馏分油库存增加180万桶，汽油库存亦料增加60万桶。

调查显示，炼厂产能利用率料升0.2个百分点至91.8%，升幅与此前一周持平。

EIA将于周三1430GMT发布库存报告。

美国石油协会(API)周二发布的数据显示，上周原油库存减少480万桶，因库欣库存下降94.4万桶。原油日进口量也减少49.2万桶，至720万桶。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加130万桶，汽油库存则下降160万桶。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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