路透调查：美国上周原油库存料下降，馏分油和汽油库存则可能上升

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透7月15日 - 访问九名分析师的路透调查周二显示，美国7月11日止当周的商业原油库存预计下降210万桶，因炼厂增加产量。
分析师预计，上周馏分油库存增加180万桶，汽油库存亦料增加60万桶。
调查显示，炼厂产能利用率料升0.2个百分点至91.8%，升幅与此前一周持平。
EIA将于周三1430GMT发布库存报告。
美国石油协会(API)周二发布的数据显示，上周原油库存减少480万桶，因库欣库存下降94.4万桶。原油日进口量也减少49.2万桶，至720万桶。
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加130万桶，汽油库存则下降160万桶。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透约翰内斯堡4月20日 - 南非兰特兑美元周四续升，因美元走低，及数据显示南非通胀放缓，且政府拒绝了将银行和矿场国有化的提议。
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。