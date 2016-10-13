石油限产协议有望达成 却带来供应不足隐忧

路透伊斯坦布尔10月12日 - 石油输出国组织(OPEC)和其他主要产油国正在努力达成限产协议，以缓解供应过剩问题，但行业高层担心，油价崩跌后投资锐降可能导致另一场危机--供应不足。

沙特能源部长法力赫周一在世界能源会议上表示，逾1万亿美元的石油项目已经取消或推迟。由于油价自2014年中以来已跌去逾一半至每桶50美元左右，公司纷纷削减预算。

油田开发需要数年时间。比如2016年决定开发一处油田，意味着要到2020年左右才会开始产油。

随着OPEC在石油行业重新扮演起中央银行的角色，法国油气企业道达尔(TOTF.PA)执行长Patrick Pouyanne敦促该行业开始恢复投资。

“最晚到2020年，就会出现供应不足，”Pouyanne在会上表示。

“波动性已经很大。所有人、石油公司的财务状况以及产油国都面对巨大压力，”他补充说。

BP(BP.L)执行长Bob Dudley也对他的忧虑表示附和。

“全球总计高达1万亿美元的大型项目被取消或推迟，而且这种情况可能延续，”他在同一个会议上表示。

Bernstein的分析师表示，今年以来新批准了八个油气项目，投产时可增加约100万桶油当量的供应。这些项目投产预计平均需要38个月时间，成本共计221亿美元左右。

国际能源署(IEA)在其2016年中期报告中预测，从2018年起石油需求将超过供应。

但Dudley预计，2020年底之前供需将相对均衡，因未来几年新油田将投产，且美国页岩油丰富。页岩油可以在几个月内被开采出来。

因此，他预计2020年底之前，油价仍将位于每桶55-70美元区间，远低于2014年年中触及的114美元。

“我确实认为油价自己将确立一个区间。美国页岩油...将在一定程度上压制油价。”

但油服企业GE Oil & Gas的执行长Lorenzo Simonelli表示，与之前的供应短缺不同，新的技术突破能提高油田产量、减少停产时间，从而促使周期缩短。

“该行业将持续波动。但是随着页岩油的出现及技术发展，波动周期将缩短，”Simonelli说。(完)