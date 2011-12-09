全年节能减排目标恐难完成--发改委

路透上海12月9日电---中国国家发展和改革委员会副秘书长赵家荣表示,前三季度单位国内生产总值(GDP)能耗下降1.6%,与全年下降3.5%的目标存在较大差距,今年初确定的节能减排目标存在难以完成的风险.

中国证券报周五引述赵家荣并称,今年上半年氨氮排放量下降0.73%,氮氧化物排放量不降反升,同比上升6.17%.

环保部今年初确定的减排任务是:包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物在内的四种主要污染物排放量比2010年下降1.5%.

此外21世纪经济报 道援引工业和信息化部副部长苏波称,在与有关部门协商之後,最後确定今後五年单位工业增加值能耗要比2010年降低21%左右.

工信部数据显示,十一五期间(2006-2010年)中国单位工业增加值能耗累计下降26%,年均下降5.8%,实现节能量7.5亿吨标准煤.但从工业能耗和高耗能产业占比来看,情况却不容乐观.

据苏波介绍,十一五期间工业能耗占全社会整体能耗的比重,由2005年的70.9%左右上升到2010年的73%左右;六大高耗能产业的能耗占工业整体能耗的比重由2005年的71%左右上升到77%左右.

对此苏波表示,未来国家将进一步提高重化工业在能耗、环保、资源综合利用等方面准入门槛,严格实施工业投资项目节能评估和审查制度,加强对产能过剩行业建设项目的管理;严格控制钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业的新增能力,遏制传统煤化工等高耗能、高污染行业的盲目发展.

中国此前公布的"十二五"(2011-2015年)节能减排方案明确,期内实现节约能源6.7亿吨标准煤,提高服务和战略性新兴产业在国民经济中比重;同时深化资源性产品价格改革,并提高高耗能、高排放行业贷款门槛.(完)