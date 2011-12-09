全年节能减排目标恐难完成--发改委

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透上海12月9日电---中国国家发展和改革委员会副秘书长赵家荣表示,前三季度单位国内生产总值(GDP)能耗下降1.6%,与全年下降3.5%的目标存在较大差距,今年初确定的节能减排目标存在难以完成的风险.
中国证券报周五引述赵家荣并称,今年上半年氨氮排放量下降0.73%,氮氧化物排放量不降反升,同比上升6.17%.
环保部今年初确定的减排任务是:包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物在内的四种主要污染物排放量比2010年下降1.5%.
此外21世纪经济报 道援引工业和信息化部副部长苏波称,在与有关部门协商之後,最後确定今後五年单位工业增加值能耗要比2010年降低21%左右.
工信部数据显示,十一五期间(2006-2010年)中国单位工业增加值能耗累计下降26%,年均下降5.8%,实现节能量7.5亿吨标准煤.但从工业能耗和高耗能产业占比来看,情况却不容乐观.
据苏波介绍,十一五期间工业能耗占全社会整体能耗的比重,由2005年的70.9%左右上升到2010年的73%左右;六大高耗能产业的能耗占工业整体能耗的比重由2005年的71%左右上升到77%左右.
对此苏波表示,未来国家将进一步提高重化工业在能耗、环保、资源综合利用等方面准入门槛,严格实施工业投资项目节能评估和审查制度,加强对产能过剩行业建设项目的管理;严格控制钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业的新增能力,遏制传统煤化工等高耗能、高污染行业的盲目发展.
中国此前公布的"十二五"(2011-2015年)节能减排方案明确,期内实现节约能源6.7亿吨标准煤,提高服务和战略性新兴产业在国民经济中比重;同时深化资源性产品价格改革,并提高高耗能、高排放行业贷款门槛.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。