严格执法是确保中国碳排放交易市场发挥效力的关键

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京3月27日（记者 Stian Reklev） -除非中国政府加强执法并消除虚假数据，推出碳排放交易市场的努力可能和之前的其他环境政策一样无效。
中国已经在一些地区进行碳排放交易试点，但专家们指出，除非政府确保企业遵守规则，否则即使推出设计再好的碳排放交易市场也不会起作用。
“执法对建立碳排放市场的信心和可信度非常重要。”IHS World Markets Energy能源分析师OliviaBoyd表示。
她还认为，这种可信度对确保碳排放交易机制的长期稳定非常重要。如果买家对碳排放许可缺乏信心，价格和市场流动性将受到冲击，导致这些因素无法有效成为投资驱动力。
为了让碳排放交易市场有效，中国需要设定足够严格的碳排放上限，从而让碳排放权的价格足够高，以拉对动清洁技术的投入。
“这里仍有很强势的既得利益者，他们会反对。”美国智库国家资源保护委员会的中国主管BarbaraFinamore指出。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。