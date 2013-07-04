“鼠标之父”恩格尔巴特去世 享年88岁

路透旧金山7月3日(记者 Gerry Shih) - 鼠标发明人道格拉斯·恩格尔巴特(Douglas C. Engelbart)周二夜间去世，享年88岁。他很早就构想了电脑鼠标及其他互联网概念，其他人在几十年后才将这些想法引入大众市场。

恩格尔巴特的女儿克里斯蒂娜在写给朋友的电邮中称，恩格尔巴特身体状况很差，并在睡梦中平静去世。

恩格尔巴特在其职业生涯的早期就达到了辉煌阶段。1968年的一个冬日午后，他进行了一个长达一小时的演示，内容包含了很多高瞻远瞩的想法。这次演示后来被冠以“所有演示之母”(mother of all demos)的美名。

在旧金山面对一千多名科学家，恩格尔巴特展示了一个有两个滚动轮子的立方体装置，他把这个装置取名为“显示系统X-Y坐标位置指示器”。这是鼠标的首次公开亮相。他随即还与30英里之外的一名同事进行实时的声像连接，这是世界上第一场视频会议。

当时，计算机的使用在很大程度上是政府研究人员和特殊兴趣爱好者所研究的对象，恩格尔巴特从未寻求或享受过之后像硅谷那样成功所带来的爆炸式财富。例如，他从未因发明鼠标而收到任何版税，SRI得到了鼠标专利，后来应用在苹果计算机上。

恩格尔巴特坚信计算机可被用来增强人类的才智。他在讲话和文章中激情澎湃地描述了一个社会愿景：高效率的工作人员每天花很多小时在共享计算机上一起处理信息。(完)

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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