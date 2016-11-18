英超联赛将在华电视转播权作价约7亿美元售予PPTV--消息

路透新加坡11月18日 - 据知情消息人士透露，英格兰足球超级联赛(English Premier League，英超联赛)已将在中国的电视转播权售予流媒体服务提供商PPTV，交易规模约为7亿美元，较过去的交易规模高出数倍，这要归功于观众对足球比赛的热情日益高涨。

该消息人士称，与PPTV的这项为期三年的交易，是英超联赛有史以来最大的一笔海外交易，将从2019/20赛季开始生效。由于交易尚未公开，这位消息人士不能具名。PPTV隶属于零售集团苏宁云商(002024.SZ)，为中国最大的流媒体服务提供商之一。

英超联赛尚未确认该交易。而PPTV拒绝置评。(完)