英超联赛将在华电视转播权作价约7亿美元售予PPTV--消息

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透新加坡11月18日 - 据知情消息人士透露，英格兰足球超级联赛(English Premier League，英超联赛)已将在中国的电视转播权售予流媒体服务提供商PPTV，交易规模约为7亿美元，较过去的交易规模高出数倍，这要归功于观众对足球比赛的热情日益高涨。
该消息人士称，与PPTV的这项为期三年的交易，是英超联赛有史以来最大的一笔海外交易，将从2019/20赛季开始生效。由于交易尚未公开，这位消息人士不能具名。PPTV隶属于零售集团苏宁云商(002024.SZ)，为中国最大的流媒体服务提供商之一。
英超联赛尚未确认该交易。而PPTV拒绝置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 徐文焰)
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