意大利Eni将莫桑比克气田部分权益售予中国石油集团

美元和美债收益率下行 受特朗普言论及朝鲜局势影响
路透新加坡4月13日 - 美元和美债收益率周四下挫，此前美国总统特朗普称，他乐见美国联邦储备委员会(美联储/FED)将利率维持在低位，因美元“太强”，他还表示不会将中国列为汇率操纵国。
路透米兰3月14日 - 意大利油气巨擘Eni(ENI.MI)周四表示，已同意以42.1亿美元代价，将莫桑比克Area 4气田的20%权益售予中国石油天然气集团公司(CNPC)。
Eni新闻稿指出，Eni将保留这块气田的50%权益。
上周一名消息人士告诉路透，中国石油集团正在洽谈收购这块气田的10-20%权益。
Eni曾表示，准备引入合作伙伴，协助提供开发这块气田投产所需的约500亿美元资金。
Eni曾表示，它在莫桑比克外海发现的气田，估计蕴藏量达75万亿(兆)立方英尺。
Eni打算在莫桑比克兴建液化天然气码头，将天然气运往亚洲市场。
中国极可能是这些天然气的主要客户。
Eni在新闻稿中表示，亦与中国石油集团签署一项协议，将开发中国的荣昌页岩气区块。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)
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