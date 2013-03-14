意大利Eni将莫桑比克气田部分权益售予中国石油集团

路透米兰3月14日 - 意大利油气巨擘Eni(ENI.MI)周四表示，已同意以42.1亿美元代价，将莫桑比克Area 4气田的20%权益售予中国石油天然气集团公司(CNPC)。

Eni新闻稿指出，Eni将保留这块气田的50%权益。

上周一名消息人士告诉路透，中国石油集团正在洽谈收购这块气田的10-20%权益。

Eni曾表示，准备引入合作伙伴，协助提供开发这块气田投产所需的约500亿美元资金。

Eni曾表示，它在莫桑比克外海发现的气田，估计蕴藏量达75万亿(兆)立方英尺。

Eni打算在莫桑比克兴建液化天然气码头，将天然气运往亚洲市场。

中国极可能是这些天然气的主要客户。

Eni在新闻稿中表示，亦与中国石油集团签署一项协议，将开发中国的荣昌页岩气区块。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)

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