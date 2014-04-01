独家：埃尼聘美银美林为出售莫桑比克气田权益顾问--消息

路透伦敦/米兰3月31日 - 数位知情人士透露，意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)已经聘请美银美林(BAC.N)，作为出售莫桑比克气田约15%权益交易的顾问。该交易价值料多达50亿美元。

埃尼集团需要其他合作伙伴分担开发该莫桑比克项目的巨额投资。该公司去年向中国石油天然气集团公司(中国石油，CNPC)出售了莫桑比克离岸气田区块20%的权益，价值约为42亿美元。

埃尼集团和美银美林均拒绝置评。

预计亚洲投资者在这一交易过程占据主导，因为他们拥有充裕的资金，且渴望获取资源。银行家称，亚洲投资者还愿意投资于他们不参与运营的项目，这一点跟多数西方投资者不同。埃尼集团运营着莫桑比克北部Rovuma盆地第4区块。

银行家认为，中国海洋石油总公司(中国海油，CNOOC)是最可能的买家，因其急于加强液化天然气(LNG)业务。

“这次的买家应该是中资公司，因为只有他们才有实力...使用排除法的话，中国石油上次购买了权益，我觉得这次应该是中国石化或者中国海油，”一位银行家说。

还有一位银行家表示，日本贸易商住友商事(8053.T)和亚洲公共事业公司Tokyo Gas(9531.T)也可能对该交易有兴趣，因为这些公司希望走出国内市场。该银行家称，新加坡国有的投资机构淡马锡控股也可能加入一个竞购财团，就像最近在坦桑尼亚采取的做法一样。

一些银行家表示，壳牌、道达尔和雪佛龙(Chevron)等西方石油巨头不大可能参与这次交易，因为这些公司更喜欢自己运营项目，而不是默默地作为融资伙伴。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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