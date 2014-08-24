企业信息公示制度自10月1日起正式施行 简政放权再推进

路透上海8月23日 - 中国简政放权继续推进。国务院总理李克强周六签署国务院令，规定自2014年10月1日起正式施行企业信息公示制度，取消了此前的年度检验制度，还建立了对企业公示信息情况的抽查制度、对企业公示的虚假信息的举报制度。

专家认为，这是推进政府简政放权、放管结合的重大举措，将成为中国社会信用体系建设的里程碑。

刊登在中国政府网的《企业信息公示暂行条例》显示，在大幅度放宽市场主体准入条件的同时，要求企业真实、及时公示信息，还明确企业年度报告的报送期间、公示程序和公示载体，并把年度报告内容限定为能够直接反映企业经营状况的基本信息等。

此外，《条例》还建立了信用约束机制，并规定公民、法人或者其他组织认为政府部门在企业信息公示工作中侵犯其合法权益的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

“这一制度把行政执法对企业自主经营过强干预的‘手’收了回来，转而用于凸显企业的主体责任，强化社会监督，通过信用信息的杠杆，实现了市场资源配置和政府有效调控的双赢。”新华网援引中国人民大学法学院教授叶林表示。

中国政法大学民商经济法学院副院长赵旭东亦指出，条例明确规定了工商和其他政府部门承担的信息公示义务。也就是说，条例颁布实施后，政府部门不但要根据《政府信息公开条例》的要求履行信息公开责任，还要将其掌握的企业信息公示出来。

今年是中国全面深化改革的开局之年，简政放权是其中的重点改革任务。今年《政府工作报告》曾明确提出，要坚持放管并重，加强事中事后监管，对违背市场竞争原则和侵害消费者权益的企业建立黑名单制度，让市场主体不断迸发新的活力。（完）

(发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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