中国国资委近期有望发布国企改革三类框架型指导意见--报载

路透上海8月25日 - 中国国企改革的官方指导意见正在酝酿中。中国证券报周二报导，国务院国资委有望近期发布国有企业改革的三类框架型指导意见，即混合所有制改革指导意见、组建国有资产投资公司指导意见、董事会三项职权改革指导意见。

报导称，指导意见将给出具体范围、原则和操作方式，首批6家试点中央企业将根据指导意见制定企业的改革落实方案。

中国国务院国资委7月中旬宣布六家央企成为国企“四项改革”试点企业，其中中粮集团和国家开发投资公司为首批央企改组为国有资本投资公司试点企业。

中国医药集团总公司和中国建筑材料集团有限公司为央企发展混合所有制经济首批试点企业。而中国节能集团、中国建材集团、新兴际华集团和中国医药集团成为央企董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点。

中证报报导并指出，由于国资委尚未发布国企改革框架性指导意见，目前一些试点企业仍在制定改革方案，其改革进展慢于市场预期。

报导引述中国企业研究院首席研究员李锦表示，目前，在推进混合所有制改革的过程中，很多问题还不明确。从目前的情况来看，改革主要以增量改革为主、存量改革为辅，以总结经验为主、新的探索为辅。下一步关键是尽快推出核心指导文件和配套意见。(完)

(发稿 边竞； 审校 黄凯)

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