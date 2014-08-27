《信报》：央企大幅减薪 慎防对抗性反弹

首季中国资本外流按季减逾半 外币流出占比较大--法国外贸银行
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
(8月27日社评)
国家主席习近平早前表示，改革开放以来，央企负责人薪酬制度存在诸般问题，结构不尽合理，薪酬监管体制不够健全，必须逐步规范国有企业薪酬分配秩序，对不合理的过高收入进行调整。内地媒体披露，央企负责人薪酬调整方案已草拟完毕，并开始征求意见。方案建议央企负责人大幅减薪70%，削减后年薪不能超过60万元人民币，即月薪少于5万元，其中以金融企业高层下调数额最大，有关方案将在交通银行和中国银行首先试行。
习近平拿央企开刀来推展节约之风，甚至以此来争取民心，实在无可厚非，更可视为央企改革的突破，然而当中有3个问题不可不防。首先，央企高层大幅减薪势必触动既得利益集团的敏感神经，会不会招来对抗性反弹？其次，若然失去了原本非常可观的优厚薪酬，会不会让部分愤懑的央企高层索性投入贪腐行列谋取利益？再者，高层减薪会否为其他员工带来负面影响？高调果断矫正央企歪风之时，必须配合一连串相关措施，作好充分准备，应对由此产生的副作用。
目前，当局对央企表现考核的过程缺乏透明度，央企高层所拿的薪酬未能真正跟业绩挂鈎，经常出现「庙穷方丈富」的怪现象。如果要把央企的营运模式规范得更合理化，与其高层一刀切大幅减薪，倒不如设立公开公正、赏罚分明的制度，让薪酬与业绩挂鈎，表现卓越者多拿一点，表现差劲者莫说减人工，免职也是应该的。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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