可再生能源或致煤炭及石油需求自2020年起停止增长--研究

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透伦敦2月2日 - 周四发布的一项研究显示，电动汽车成本下降以及太阳能技术将使得石油和煤炭需求自2020年起停止增长，化石燃料企业若对这种变化毫无准备，将会面临威胁。
伦敦大学帝国理工学院Grantham Institute以及独立智库碳追踪(Carbon Tracker Initiative)分析了电动汽车和太阳能光伏发电技术的预期成本、政府政策以及对公路交通和电力市场的影响。
“化石燃料10年内就会被太阳能发电和电动汽车夺走10%的市场份额，听上去或许不是很多，然而一旦需求开始下滑，这就是终结的开端，”碳追踪在报告中称。
研究还称，市场份额减少10%导致了美国煤矿行业崩溃，且欧洲五家最大的公共事业公司曾在2008-2013年期间市值缩水逾1,000亿欧元(1,080亿美元)，因为当时他们都对可再生能源增长毫无准备。
报告称，到2035年电动汽车可能会占到全球道路运输市场的三分之一，到2040年太阳能光伏发电可能占到全球发电量的23%，这将使煤炭被完全淘汰，天然气也将仅剩1%的市场份额。
据报告估计，电动汽车的增加可能导致到2025年每日有200万桶的石油需求被取代。
这相当于导致油价在2014/15年崩跌的过剩供应量。报告还称，到2040年，每日将有1,600万桶石油被取代，到2050年将增至2,500万桶。
国际能源署(IEA)曾表示，到2040年电动汽车将取代每日200万桶的石油需求。彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance)之前预计，这种情况可能在2028年就会出现。
周四的报告还称，“煤炭需求可能在2020年见顶，到2050年将降至2012年水平的一半。2020-2030年石油需求可能持平，随后至2050年期间将稳步下降。”(完)
(编译 孙国玉/汪红英；审校 郑茵/高琦)
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。