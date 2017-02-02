可再生能源或致煤炭及石油需求自2020年起停止增长--研究

路透伦敦2月2日 - 周四发布的一项研究显示，电动汽车成本下降以及太阳能技术将使得石油和煤炭需求自2020年起停止增长，化石燃料企业若对这种变化毫无准备，将会面临威胁。

伦敦大学帝国理工学院Grantham Institute以及独立智库碳追踪(Carbon Tracker Initiative)分析了电动汽车和太阳能光伏发电技术的预期成本、政府政策以及对公路交通和电力市场的影响。

“化石燃料10年内就会被太阳能发电和电动汽车夺走10%的市场份额，听上去或许不是很多，然而一旦需求开始下滑，这就是终结的开端，”碳追踪在报告中称。

研究还称，市场份额减少10%导致了美国煤矿行业崩溃，且欧洲五家最大的公共事业公司曾在2008-2013年期间市值缩水逾1,000亿欧元(1,080亿美元)，因为当时他们都对可再生能源增长毫无准备。

报告称，到2035年电动汽车可能会占到全球道路运输市场的三分之一，到2040年太阳能光伏发电可能占到全球发电量的23%，这将使煤炭被完全淘汰，天然气也将仅剩1%的市场份额。

据报告估计，电动汽车的增加可能导致到2025年每日有200万桶的石油需求被取代。

这相当于导致油价在2014/15年崩跌的过剩供应量。报告还称，到2040年，每日将有1,600万桶石油被取代，到2050年将增至2,500万桶。

国际能源署(IEA)曾表示，到2040年电动汽车将取代每日200万桶的石油需求。彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance)之前预计，这种情况可能在2028年就会出现。

周四的报告还称，“煤炭需求可能在2020年见顶，到2050年将降至2012年水平的一半。2020-2030年石油需求可能持平，随后至2050年期间将稳步下降。”(完)